Dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

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Dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 14,82 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,30'dan, sterlin ise 19,52'den alıcı buluyor.

Dün dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,8244'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,82 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 16,30'dan, sterlin/TL ise 19,52'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 98,9 seviyesinde bulunurken, euro/ Dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,0980'den alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı ( Fed ) Jerome Powell'ın şahin olarak nitelendirilen açıklamalarının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti. Powell, dün yaptığı konuşmada gerekmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerini aktarırken, gelecek toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bıraktı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın varlık fiyatları açısından başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü kaydeden analistler, taraflar arasında devam eden müzakerelerin ise savaşın fiyatlamalar üzerindeki etkisini törpülediğini bildirdi. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98,5'in destek konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Haberler

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