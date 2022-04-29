Dolar/TL 14,81 seviyelerinde işlem görüyor

ARALIK, IĞDIR (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,81 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 14,7905'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,8110 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 15,6260'tan, sterlin/TL yüzde 0,8 yükselişle 18,5630'dan satılıyor.

Dün, 103,9'la Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 103,2'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini dün altıncı işlem gününe taşıyarak 1,0454'le Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1,0550 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,1'lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 ile sürpriz bir şekilde daralmasının ABD'de resesyon endişelerini güçlendirdiğini kaydederek, tahvil piyasalarında getiri eğrisinin yataylaştığını bildirdi.

Zayıf büyüme verisi sonrası ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin haziranda 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin 50 baz puana gerilediğini aktaran analistler, piyasalarda temkinli bir duruşun hakim olduğunu ifade etti.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, martta dış ticaret açığı 8,2 milyar dolar oldu.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.