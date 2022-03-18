Güne yükselişle başlayan dolar 14,79'dan işlem görüyor - Haberler

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Güne yükselişle başlayan dolar 14,79'dan işlem görüyor

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,79 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,37'den, sterlin ise 19,45'ten satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 14,7018'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 14,79 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,45 artışla 16,3790'dan, sterlin/TL yüzde 0,60 yükselişle 19,4530'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 98,1 seviyesinde bulunurken, euro/ Dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1080'den alıcı buluyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14 sabit bırakırken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükseltti. Analistler, küresel bazda şahinleşen para politikası duruşunun doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın varlık fiyatları açısından başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü kaydeden analistler, taraflar arasında devam eden müzakerelerin ise savaşın fiyatlamalar üzerindeki etkisini törpülediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesinde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 97,5'in destek konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Haberler

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