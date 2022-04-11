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Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Bekir Gürdamar - Ekonomi
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Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 14,73 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 14,73 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen hafta, 14,66-14,77 dar bandındaki hareketini sürdüren dolar/TL, cuma günü önceki kapanışının hemen üzerinde 14,7491'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 14,7330 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 16,0650'den, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 19,1790'dan satılıyor.

Avro/ Dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0895'ten alıcı bulurken, Japon yeninin dolar karşısındaki yüzde 1'e yakın değer kaybının etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresifleşen şahin politikalarının doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kalması sonrası ise avronun toparladığını ifade etti.

Yarından itibaren veri gündeminin hareketleneceğini belirten analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 100,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi

Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Cuma, Ekonomi, Haberler

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