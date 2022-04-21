Dolar 14,68 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

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Dolar 14,68 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 14,68 seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise yüzde 0,48 artışla 16,0040'tan, sterlin yüzde 0,10 yükselişle 19,1790'dan satılıyor.

Dün en düşük 14,6406 ve en yüksek 14,6910 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,15 üzerinde 14,6747'den tamamladı.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 14,6770 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,48 artışla 16,0040'tan, sterlin/TL yüzde 0,10 yükselişle 19,1790'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,30 düşüşle 100,1 seviyesinde dengelendi. Avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,50 değer kazancıyla 1,0910'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR, FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARINI BEKLİYOR

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına yönelik yönlendirmeler ve tahvil piyasalarındaki hareketliliğin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 2,98 ile Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından düşüşe geçerken, bugün yüzde 2,84 seviyelerinde dengelendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde piyasalarda oynaklığın artabileceğini aktaran analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına yönelik haber akışının da yakından takip edileceğini kaydetti.

Analistler, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Haberler

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