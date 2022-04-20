Dolar/TL 14,67 seviyelerinde işlem görüyor

Dün 14,63-14,68 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,07 üzerinde 14,6527'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla 14,67'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,90'dan, sterlin/TL ise 19,12'den satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 düşüşle 100,7 seviyesinde dengelendi. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,0820'den alıcı buluyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da şahinleşen yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik devam eden endişelerle küresel çapta risk iştahının azaldığını söyledi.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Tahvil piyasalarında para politikalarına yönelik belirsizliklerle oynaklığın arttığına dikkati çeken analistler, dolar endeksinin 4 işlem günü süren yükseliş eğiliminin ardından bugün gerilediğini ifade etti. Analisteler, bugün G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısının yanı sıra Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bahar Toplantılarının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu ve ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.