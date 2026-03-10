Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil

Forbes'un yayımladığı listeye göre ABD'de kurduğu yoğurt markası Chobani ile dünya çapında başarı yakalayan Hamdi Ulukaya, 13,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Ulukaya'yı 5,3 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker takip etti.

LİSTEDE TANIDIK İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Enerji, savunma sanayi, finans ve teknoloji gibi farklı sektörlerden iş insanlarının yer aldığı listede Şaban Cemil Kazancı ve Eren Özmen 4,9 milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda bulunurken, Fatih Özmen ve BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin 4,7 milyar dolarla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

FORBES'A GÖRE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 20 İSMİ

Forbes'un yayımladığı listeye göre Türkiye'nin dolar milyarderi iş insanları ve tahmini servetleri şöyle sıralandı:

Hamdi Ulukaya: 13.5 milyar dolar

Murat Ülker: 5.3 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı: 4.9 milyar dolar

Eren Özmen: 4.9 milyar dolar

Fatih Özmen: 4.7 milyar dolar

Uğur Şahin: 4.7 milyar dolar

Erman Ilıcak: 3.8 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk: 3.2 milyar dolar

Filiz Şahenk: 2.9 milyar dolar

Feridun Geçgel: 2.7 milyar dolar

İpek Kıraç: 2.7 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel: 2.7 milyar dolar

Selçuk Bayraktar: 2.7 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç: 2.6 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara: 2.5 milyar dolar

Haluk Bayraktar: 2.4 milyar dolar

Ahmet Çalık: 2.3 milyar dolar

Mustafa Küçük: 2.2 milyar dolar

Mehmet Ali Aydınlar: 2.1 milyar dolar

Şefik Yılmaz Dizdar: 2 milyar dolar

Hüsnü Özyeğin: 2 milyar dolar

Sezai Bacaksız: 2 milyar dolar

Nihat Özdemir: 2 milyar dolar

Hamdi Akın ve Ailesi: 1.8 milyar dolar

Bülent Eczacıbaşı: 1.6 milyar dolar

Deniz Şahenk: 1.6 milyar dolar

Turgay Ciner: 1.5 milyar dolar

Kazım Türker: 1.3 milyar dolar

Faruk Eczacıbaşı: 1.3 milyar dolar

Emre Tezmen: 1.3 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu: 1.2 milyar dolar

Mustafa Latif Topbaş: 1.2 milyar dolar

Ceyda Lale Tara: 1.2 milyar dolar

Yasemin Zeynep Keyman: 1.2 milyar dolar

Leyla Tara Suyabatmaz: 1.2 milyar dolar

Vildan Gülçelik: 1.1 milyar dolar

Mehmet Kazancı: 1.1 milyar dolar

Ahmed Afif Topbaş: 1.1 milyar dolar

Ali Erdemoğlu: 1.1 milyar dolar

Oğuz Tezmen: 1.1 milyar dolar

Murat Vargı: 1 milyar dolar

Aydın Doğan: 1 milyar dolar

Tülay Kazancı: 1 milyar dolar

