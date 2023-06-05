Şimşek'in mesajlarının piyasaya etkisi merak konusuydu! Dolar ilk iş gününe rekorla başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla yeni Kabine üyelerini tek tek açıkladı. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'i getirdi.

ŞİMŞEK'İN SÖZLERİ BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURDU

Şimşek dün gerçekleşen devir teslim töreninde görevi Nurettin Nebati'den devralırken yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Bakan Şimşek "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır" ifadesini kullandı.

YUKARI YÖNLÜ HAREKET DEĞİŞMEDİ

28 Mayıs seçimlerinden beri rekor kıran dolar kuru, Şimşek'in açıklamalarının ardından da hareketini değiştirmedi. Dolar/TL haftanın ilk iş gününe 21 lira seviyesini geçerek rekorla başlarken, saat 08.30 itibarıyla 21,12 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Euro 22,64'ü görerek 23 seviyesine yaklaşırken, gram altın ise 1319,84 seviyelerinden işlem görüyor.