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Şimşek'in mesajlarının piyasaya etkisi merak konusuydu! Dolar ilk iş gününe rekorla başladı

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'de ekonominin dümenine Mehmet Şimşek'i getirmesi ve tecrübeli ismin devir teslim törenindeki sözleri sonrası piyasalar yeni haftaya oldukça hareketli başladı. Dolar/TL haftanın ilk iş gününe 21 lira seviyesini geçerek rekorla başlarken, saat 08.30 itibarıyla 21,12 seviyesinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla yeni Kabine üyelerini tek tek açıkladı. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'i getirdi.

Şimşek dün gerçekleşen devir teslim töreninde görevi Nurettin Nebati'den devralırken yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Bakan Şimşek "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır" ifadesini kullandı.

28 Mayıs seçimlerinden beri rekor kıran dolar kuru, Şimşek'in açıklamalarının ardından da hareketini değiştirmedi. Dolar/TL haftanın ilk iş gününe 21 lira seviyesini geçerek rekorla başlarken, saat 08.30 itibarıyla 21,12 seviyesinden işlem görüyor.

Euro 22,64'ü görerek 23 seviyesine yaklaşırken, gram altın ise 1319,84 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

ne olacaktı vaay mehmet bey geldi biraz aşağımı düşelim diyecekti zaten mehmet beyde aynısını söylüyor ekonomide algıyla değil gerçekçi politikalarla yönetmeye başlayacaklarını söylüyor zaten seçeneği yok hazine tamtakır doları baskılıyacak beş kuruş kalmadı

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