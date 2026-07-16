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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 47,0550 liradan, avro 54,0550 liradan işlem görüyor. Dün dolar 47,0380, avro 53,8790 liradan kapanmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,0550 liradan, avro 54,0550 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 47,0530 liradan alınan dolar, 47,0550 liradan satılıyor. 54,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,0550 lira oldu.

Salı günü doların satış fiyatı 47,0380 lira, avronun satış fiyatı ise 53,8790 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
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