Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4970 liradan, avro 52,8940 liradan işlem görüyor. Dün dolar 46,4790, avro 52,9600 liradan kapanmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4970 liradan, avro 52,8940 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,4950 liradan alınan dolar, 46,4970 liradan satılıyor. 52,8920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,8940 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,4790 lira, avronun satış fiyatı ise 52,9600 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Kim'den nükleer talimatı! 10 bin tonluk yeni savaş gemileri geliyor

Kim rahat durmuyor! Son talimatı dünyayı tedirgin edecek cinsten
Nişanda havai fişek davetlilerin üzerine patladı! Herkes can havliyle kaçıştı

Nişanda ortalık bir anda savaş alanına döndü! Can havliyle kaçtılar
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü

Kocasıyla barışma şartları "Yok artık" dedirtti

Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu