DOKAP tarafından çiftçilere sağlık paketleri dağıtıldı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen 'Büyükbaş Hayvanlarda Sağlık Paketi' projesi dahilinde Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çiftçilere sağlık paketleri dağıtıldı.

Yüzde 70 DOKAP, yüzde 30 çiftçi katkılı sağlık paketi içerisinde yer alan 20 adet vitamin, 20 adet mıknatıs, 1 litre tentürdiyot, 1 adet doğum arabası, 1 adet temizlik arabası, 1 adet süt ölçüm kovası ve 2 adet biberon 500 çiftçiye düşük maliyetle verildi.

Projeden faydalanan tek kadın çiftçi Emriye Kurcan, projeden aldığı ürünlerden memnun olduğunu ifade ederek, destekte bulunanlara teşekkür etti.

Çok daha yüksek meblağlara temin edecekleri paketi, bin 600 lira gibi bir parayla aldıklarını söyleyen çiftçi Hasan Malkoç, "Sadece doğum arabasını almak istesek en az 2 bin liraya satın alabilirdik. Şimdi tüm paketi bin 600 liraya aldık, biz çiftçiler için bu proje çok iyi oldu, çok memnun kaldık. Tarım İl ve İlçe müdürlüklerimize, DOKAP'a emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek konuştu.

Aldıkları ürünlerin kaliteli ve hesaplı olduğunu söyleyen bir diğer çiftçi Vural Zengin, "DOKAP ve Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Aldığımız ürünlerin çok kaliteli ve hesaplı olduğunu gördük. Bu kadar kaliteli ürünlerin bu fiyata alınmayacağını bizler çok iyi biliyoruz. Bu tür projelerin, çalışmaların devamını temenni eder, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Proje hakkında bilgiler veren Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, "Buzağı ölümlerinin önüne geçebilmek için müdürlüğümüz tarafından hazırlanan bu proje, DOKAP'a sunulmuş ve DOKAP tarafından kabul edilerek, onaylanmıştır. Bu projede 500 çiftçimiz için bir sağlık paketi hazırladık, bu sağlık paketinde doğum arabası, temizlik arabası, mıknatıs, süt ölçüm kovası, vitamin ve biberon gibi ürünler yer alıyor. Hayvanların daha sağlıklı ortamlarda buzağı dönemini geçirmesi maksadıyla projemizi hayata geçirdik. 2 milyon 950 bin lira bütçe ayrılan projenin yüzden 70'ini DOKAP karşıladı, yüzde 30'u da çiftçi tarafından karşılandı. Bugün Bayburt Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinden 500 çiftçimize paketlerin dağıtımını yaptık. Daha zenginleştirilmiş, süreklilik arz eden projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yapılan törene DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, Aydıntepe İlçe Müdürü İbrahim Köksal, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kürşad Yıldız, muhtarlar ve yetiştiriciler katıldı. - BAYBURT