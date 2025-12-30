Haberler

Doğu Karadeniz su ürünleri ihracatında hedefini büyütmek istiyor

Doğu Karadeniz su ürünleri ihracatında hedefini büyütmek istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, 2026 yılında su ürünleri ihracatını artırmayı hedefliyor. Lojistik avantajlar ve işleme tesisleri ile birlikte kalite standartlarının yükseltilmesi ve yeni pazarlara açılma stratejileri ön planda. Bölgenin potansiyelini daha etkin değerlendirmek için üretim planlaması ve soğuk zincir altyapısı geliştirilecek.

Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatının 2026'da yapılacak farklı çalışmalarla artırılması amaçlanıyor.

Bölgede yer alan lojistik avantajlar ve işleme tesisleri, su ürünleri ihracatının yükselmesinde rol oynuyor.

Özellikle su ürünlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi, işlenmiş ürün payının artırılması ve yeni pazarlara açılma stratejileri, yeni yıl planlarının odak noktası olarak öne çıkıyor.

Bölgenin su ürünleri potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi için üretim planlaması ile soğuk zincir altyapısı ise öncelikli konular arasında yer alıyor.

Yapılacak bu çalışmalarla yeni yılda sürdürülebilir pazar çeşitliliğinin artırılması, ihracat hacminin de yükseltilmesi hedefleniyor.

"Potansiyeli daha etkin şekilde değerlendirmek istiyoruz"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden yapılan su ürünleri ihracatında yeni yıla yönelik hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi.

Bölgenin su ürünleri potansiyelini daha etkin şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Gürdoğan, bu yılın ihracat rakamlarının geçen yıl ile aynı düzeyde seyrettiğini ifade etti.

Gürdoğan, su ürünleri ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Su ürünlerinde ihracat rakamlarımızı artırmak için hedeflerimiz var. Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ve buna bağlı işleme tesisleri ile kümelenme modelinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Gürdoğan, Rusya başta olmak üzere Asya pazarına ağırlıklı ihracat yaptıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracat potansiyelimizi artırmak için UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projelerimizle Çin, Amerika ve Avrupa pazarına daha çok girmek istiyoruz. Bu kapsamda da ürünlerimizin gidebileceği noktalarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde Amerika'da da yeni pazar arayışımız var. Buna bağlı UR-GE projesi kapsamında da firmalarımız fuarlara katılacaklar."

Orta Doğu pazarındaki fuarlara da katılım sağladıklarını belirten Gürdoğan, Japonya'nın uyguladığı ada balıkçılığı modeline yönelik de AR-GE çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalı
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu
Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Elektrikte sayaç ve güvence bedellerine zam

Elektrikte 2026 tarifesi belli oldu! İşte zamlı bedeller