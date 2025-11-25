Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Ordu'da Gerçekleşti

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 172. Yönetim Kurulu Toplantısı, Ordu'da gerçekleştirildi.

Ordu Valisi ve DOKA Dönem Başkanı Muammer Erol'un ev sahipliğindeki toplantı, Altınordu ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Vali Erol, bu yıl uygulanmaya başlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı başvurularının 30 Eylül'de tamamlandığını, bölgenin, 94 ön başvuruyla ülke genelinde birinci sırada yer aldığını söyledi.

Toplantıda, bölgenin mavi ekonomi konusundaki mevcut durumu ile DOKA'nın cari döneme ait idari mali işlerine ilişkin hususların görüşüleceğini anlatan Erol, yönetim kurulu üyelerinin dilek, temenni ve değerlendirmelerinin ardından toplantının sona ereceğini kaydetti.

Toplantıya, Artvin Valisi Turan Ergün, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Gümüşhane İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay katıldı.