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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2024 İhracat Sürecini Değerlendirdi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2024 İhracat Sürecini Değerlendirdi
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Başkan Ethem Tanrıver, 2024 yılında Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak 2 milyar 633 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. İhracatçılar için zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Tanrıver, 2025’te daha güçlü bir performans hedeflediklerini söyledi.

Doğu Anadolu ihracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, 2024 yılı ihracat sürecini değerlendirdi.

Tanrıver, "Birliğimize üye ihracatçılarımız toplam 25 farklı sektörde 6 binden fazla farklı ürünün ihracatını gerçekleştirdi. Ülkemizin ihracatının daha da güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi

"2 milyar 633 milyon dolarlık ihracat"

Başkan Tanrıver, 2024 yılının, global ekonomik zorlukların ve dış ticaretin dönüşüm sürecinin etkilerinin hissedildiği, aynı zamanda ihracatçılar için öğrenme ve adaptasyon yılı olduğunu anlatarak, "2024 yılında, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak toplam ihracatımız 2 milyar 633 milyon 996 bin dolar olarak gerçekleşti. Birliğimize üye ihracatçılarımız toplam 25 farklı sektörde 6 binden fazla farklı ürünün ihracatını gerçekleştirdi. Yani, hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren ve ihracat gerçekleştiren bir Birliğiz. Bu sektör ve ürün çeşitliliğinin getirmiş olduğu bir sonuç olarak, dünyada yaşanan gelişmeleri izliyor ve sürdürülebilir bir ihracat için yoğun çaba gösteriyor, ihracatçılarımızla birlikte zor şartları daha az kayıpla geçirme, fırsata çevirme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Hedef ülkelere heyetler gerçekleştireceğiz."

Birlik olarak, ihracatta pazar çeşitliliğini sağlama amacıyla, yurtdışı sektörel ticaret heyetlerini yoğun bir şekilde yaptıklarını ifade eden Başkan Tanrıver, "2024'te olduğu gibi 2025 yılında da firmalarımızla hedef pazar ülkelere heyetler gerçekleştireceğiz. Bu heyetlerimiz önemli iş birliklerinin yanında ciddi ticaret bağlantılarına vesile olmaktadır. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi ve İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme Stratejisi kapsamında İslam İş birliği Teşkilatı üyesi ülkeleri de göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza yoğunlaşacağız. Ayrıca komşu ülkelerle olan ticaretimizi artırmak ve bölgedeki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için stratejik adımlar atacağız" dedi.

"Daha güçlü performans sergileyeceğiz

2025 yılından, 2024 yılındaki zorluklardan dersler çıkararak, daha güçlü bir ihracat performansı sergilemeyi hedeflediklerini vurgulayan (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, "Yakın coğrafyamızdaki küresel ekonomik belirsizliklere rağmen, 2025'te çok daha fazla sektörel ticaret heyeti ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek firmalarımızı yeni müşterilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Küresel ve ekonomik konjonktürü dikkate alarak, firmalarımızın yönlendirilebileceği hedef pazarları belirlemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2024 yılı ihracatımızda yaşanan zorluklar, bize daha güçlü bir strateji geliştirme fırsatı sunmuş olup, 2025 yılında ihracatçılarımızla birlikte Türkiye'nin ihracatının daha da güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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