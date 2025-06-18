Doğu Akdeniz Enerji Dönüşüm Raporu Tanıtıldı

Atlantic Council Türkiye Programı tarafından Doğu Akdeniz'de enerji dönüşümüne yönelik finansman mekanizmalarının ele alındığı raporun tanıtımı yapıldı.

Limak Holding'in desteğiyle hazırlanan "Büyük Deniz Bağlantıları: Doğu Akdeniz'in Enerji Dönüşümünü Finanse Etmek" başlıklı raporun lansmanı gerçekleştirildi.

Atlantic Council tarafından Washington'da düzenlenen Küresel Enerji Forumu kapsamında yapılan tanıtım toplantısına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Atlantic Council Başkanı Frederick Kempe, Atlantic Council Türkiye Temsilcisi Defne Sadıklar Arslan, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve raporun yazarı Carboun Institute İcra Direktörü ve Chatham House Uzmanı Karim Elgendy katıldı.

Atlantic Council Başkanı Kempe, burada yaptığı konuşmada, raporun, temiz ve sürdürülebilir enerji için sadece ileriye dönük bir yol sunmadığını, aynı zamanda çoğu zaman ayrışmayla tanımlanan bir bölgede işbirliğine yönelik bir vizyonu da yansıttığını ifade etti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji geleceğinin şekillendirilmesinde kritik bir role sahip olduğunu belirten Kempe, stratejik coğrafyasından dinamik özel sektörüne kadar Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olarak benzersiz bir konumda bulunduğunu kaydetti.

Atlantic Council Türkiye Temsilcisi Defne Sadıklar Arslan da Doğu Akdeniz'in 2050 yılına kadar ihtiyaç duyulandan daha fazla elektrik üretebilecek güneş ve rüzgar potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

Raporun, bölgenin potansiyelini gerçeğe dönüştürmenin teknolojiden daha fazlasını gerektireceğini ortaya koyduğunu belirten Arslan, bu dönüşümün, yaratıcı finansman, cesur bölgesel düşünme ve hepsinden önemlisi daha müreffeh ve barışçıl bir gelecek için ortak kararlılık gerektireceğini dile getirdi.

Ayrıca raporun yazarı Karim Elgendy, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Atlantic Council Türkiye Programları Enerji Uzmanı Eser Özdil'in katılımıyla rapora ilişkin bir panel düzenlendi.

"Büyük Deniz Bağlantıları: Doğu Akdeniz'in Enerji Dönüşümünü Finanse Etmek" başlıklı rapor, Doğu Akdeniz bölgesinde teknolojik sıçrama, ekonomik kalkınma ve bölgesel işbirliğini eş zamanlı olarak ilerletmek için yenilikçi finansman mekanizmalarına yönelik çerçeveler sunuyor.

Raporda, finansman mekanizmalarının tarihsel ayrılıkları nasıl aşabileceği ve ortak bir enerji dönüşümünü nasıl destekleyebileceği ele alınıyor.