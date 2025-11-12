Haberler

Doğrudan Yatırımlar Son 10 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaşıyor

Doğrudan Yatırımlar Son 10 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaşıyor
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk dokuz ayında doğrudan yatırımların 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ayrıca, eylül ayındaki yıllık cari açığın 20,1 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın ilk dokuz ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylülde yıllık cari açık 20,1 milyar dolar gerçekleşti. 3'üncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz. Dış finansmana erişimdeki olumlu görünüm üçüncü çeyrekte de sürdü. Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 gerçekleşti. Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın ilk dokuz ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artarak 4,3 milyar dolar gerçekleşti. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
