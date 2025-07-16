Doğan Holding'in Ditaş Payları BDY Group'a Devredildi

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Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'deki yüzde 68,24 oranındaki paylarını 14 milyon 500 bin dolar bedelle BDY Group İnşaat AŞ'ye devretti.

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin ( Doğan Holding ) sahip olduğu Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'deki paylarının BDY Group İnşaat AŞ'ye devri tamamlandı.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 85 milyon Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin ( Doğan Holding ) sahip olduğu yüzde 68,24 oranındaki payın (58.005.482,838 adet pay); BDY Group İnşaat AŞ'ye (Alıcı) 14 milyon 500 bin dolar bedel ile satışı kapsamındaki pay devri 16.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır."

BDY Group İnşaat AŞ, Doğan Holding'in Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'nin paylarının tamamı için 14 milyon 500 bin dolar ödedi.

Devir işleminin tamamlanmasının ardından BDY Group İnşaat AŞ'nin, Ditaş Doğan'daki payı ve oy hakkı yüzde 68,24 seviyesine ulaştı.

Bu payların 14 milyon 710 bin 287,574 adedi Borsa İstanbul'da işlem gören (açık), 43 milyon 295 bin 195,264 adedi ise Borsa'da işlem görmeyen (kapalı) nitelikte bulunuyor.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
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