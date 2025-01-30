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Enerji Bakanı Bayraktar: Bu yılın ilk çeyreğinde doğal gaza zam yok

Enerji Bakanı Bayraktar: Bu yılın ilk çeyreğinde doğal gaza zam yok
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "42 milyon abonenin yüzde 3'ünü etkileyecek bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Doğal gaz ve elektrikte 2023'te 275 milyar lira, 2024'te 400 milyar lira civarında sübvansiyon sağlandı" derken, "(Doğal gaz) Bu ilk çeyrek için bir şey düşünmüyoruz, yani zam yok" açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, elektrik faturalarında 1 Şubat'ta başlayacak yeni dönemin ardından elektrik faturalarının yükselebileceği sinyalini verirken bu kış için doğal gazda bir artış öngörmediklerini belirtti.

"DOĞAL GAZDA İLK ÇEYREKTE ZAM YOK"

Bakan Bayraktar, vatandaşlara doğal gaz ve elektrikte 2023'te 275 milyar lira, 2024'te 400 milyar lira civarında sübvansiyon sağlandığını vurgulayarak, "Bu sene de yine bütçede elektrik tarafında 230 milyar lira, doğal gaz tarafında 200 milyar liranın üzerinde bir rakam gözüküyor." ifadesini kullandı.

DOĞAL GAZA DA BENZER UYGULAMA GELECEK

Doğalgazda ilk çeyrekte zam olmayacağını belirten Bayraktar, doğal gazda da benzer bir düzenleme üzerinde çalışıldığına vurgu yaparak, "Muhtemelen bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Ama doğal gazda da benzer bir şey düşünüyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında belki yıl sonuna doğru ancak olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin doğal gaz zammına ilişkin sorusuna yanıt veren Bayraktar, "Bu ilk çeyrek için bir şey düşünmüyoruz, yani zam yok." dedi. Bayraktar ayrıca, doğal gazda tüm abonelere yüzde 65 sübvansiyon uygulandığını kaydetti.

"30 YILLIK RÜYAMIZ İNŞALLAH GERÇEĞE DÖNÜŞECEK"

Türkmen Gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına değinen Bayraktar, "Türkmen gazının önce Türkiye'ye gelmesiyle alakalı da yoğun bir çalışmamız devam ediyor. Bizim otuz yıllık rüyamız inşallah gerçeğe dönüşecek. Son aşamalara geldik diyebilirim" şeklinde konuştu.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Karadenizde gaz keşfettik ya... bunlar halki tamamen utanmadan soyuyor. Iran rejimi bile bukadar dolandırıcı degil. Baştakiler dolandirinca elbetde esnaf halk da dolandırır. Bravo süper örnekler insanlara

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Haber YorumlarıHalil null:

Artık iyice çekilmez hale geldi. Bu Devlet nerede ne iş yapar

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