Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı ve İşlem Hacmi Gelişmeleri

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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 353 lira 86 kuruş olarak belirlendi. Dün, işlem hacmi 24 milyon 470 bin 375 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 353 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 24 milyon 470 bin 375 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 20 milyon 14 bin 803 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 353 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 705 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 71 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 636 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 2 bin 248 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 891 bin 747 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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