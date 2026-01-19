Haberler

Doğa Koleji yöneticilerinden Bursa İnegöl Kampüsü'ne ziyaret

Doğa Koleji yöneticilerinden Bursa İnegöl Kampüsü'ne ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koleji yöneticileri, eğitim vizyonunu yerinde değerlendirmek amacıyla Bursa İnegöl Kampüsü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında akademik uygulamalar ve eğitim programlarının uygulanışını inceleyen yöneticiler, kampüsün eğitim kalitesini ve kurumsal standartlarla uyumunu gözlemledi.

Doğa Koleji yöneticileri, kurumun eğitim vizyonu ve kalite standartlarını yerinde değerlendirmek üzere Bursa İnegöl Kampüsü'nü ziyaret etti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç ve Eğitim Direktörü Çiğdem Mollaibrahimoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarette, mevcut akademik uygulamalar, öğretim süreçleri ve eğitim programlarının sahadaki karşılığı incelendi.

Ziyaret kapsamında öğretim programlarının uygulanışı, akademik hedefler, öğretmen gelişim süreçleri ve öğrenci odaklı eğitim modeli ele alınırken, kampüsün eğitim kalitesi ve kurumsal standartlarla uyumu değerlendirildi. Yöneticiler, sınıf içi etkileşimleri ve eğitim ortamlarını da gözlemleyerek öğrencilerin yarıyıl karne heyecanına ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kılanç, Bursa İnegöl Kampüsü'nün, kurumun eğitim vizyonunu sahada güçlü biçimde uygulayan ve akademik yapısı oturmuş kampüslerden biri olduğunu belirtti.

Kılanç, "Bu ziyaret, mevcut güçlü yapıyı daha da ileri taşımak ve tüm kampüslerimizde benimsediğimiz ortak eğitim standartlarını sahada birlikte güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilirken, öğrencilerimizin karne heyecanına da ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Eğitim Direktörü Mollaibrahimoğlu da kampüste gözlemledikleri akademik yapının, planlı öğretim süreçleri, öğretmenlerin pedagojik yetkinliği ve öğrenci merkezli yaklaşımıyla Doğa Koleji'nin eğitim anlayışını sahada tutarlı biçimde yansıttığını kaydetti.

Mollaibrahimoğlu, "Eğitimde sürdürülebilir kalite, bu yaklaşımın günlük eğitim pratiğine etkin şekilde yansımasıyla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

Paten kayarken düştü, cansız bedeni ertesi gün bulundu
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu