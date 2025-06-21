Doğa Koleji lise bölüm başkanları TYT'yi değerlendirdi

Doğa Koleji lise bölüm başkanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni ( Tyt ) değerlendirdi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, bugün tamamlanan TYT'de öğrencilere 120 soru için 165 dakika verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, öğrencilerden aldıkları geri bildirimler ve akademik kadrolarının yaptığı analizler doğrultusunda, sınavın genel anlamda müfredata uygun, bilgi yorum dengesi gözetilmiş ve zaman yönetimine özen gösteren öğrencileri başarıya taşıyacak düzeyde olduğunu belirtti.

Soruların büyük çoğunluğunun, temel kazanımlara dayandığını aktaran Uz, "Özellikle Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen testleri, eleştirel düşünme, analiz yapma, okuduğunu anlama ve yorumlama gibi düşünme becerilerini ölçen sorulardan oluştu." ifadesini kullandı.

Uz, Türkçe testinde anlam ve çıkarım sorularının ön planda olduğunu kaydederek, "Sosyal Bilimler testi ezber değil düşünme ve anlama yetisini sorguladı. Matematik testinde problem çözme odaklı soruların sayısal düşünme becerilerini öne çıkardığı, Fen Bilimleri testinde ise bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirme yetisinin ölçüldüğü anlaşılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Sınavın başarıyla tamamlanabilmesi için süreyi verimli kullanmanın ve doğru sınav stratejileri geliştirmenin önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Uz, yıl boyunca uyguladıkları planlı ve disiplinli akademik program, düzenli deneme sınavları ve bireysel geri bildirim süreçleriyle öğrencilerin sınav performanslarını etkin şekilde desteklediklerine inandıklarını anlattı.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan da Türkçe sorularını değerlendirdiğinde önceki yıllarla paralel olarak ağırlıklı biçimde anlam bilgisi sorularından oluşan ortalama zorluk düzeyinde bir sınav olduğunu belirtti.

Paragraf sorularının çok uzun olmamasına rağmen anlam yoğunluğu bakımından ayırt ediciliğinin yüksek olduğuna dikkati çeken Özcan, "Sınavda 33 anlam bilgisi, 7 dil bilgisi sorusuna yer verilmiş ve önceki senelerde yer alan çoklu kazanım üzerinden değil tek kazanım üzerinden sorulmuş; bu dağılım, TYT'nin son yıllardaki genel eğilimini sürdürdüğünü göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Emel Abay Kaya ise tarih sorularının hem içerik hem beceri boyutunda dengeli bir dağılım gösterdiğini gözlemlediklerini aktararak, soruların 9., 11. ve 12. sınıf müfredatlarına dayalı olarak hazırlandığını kaydetti.

9. sınıfa ait "töre" konulu soru ile 11. sınıftaki "Osmanlı ekonomisi ve yerli sanayi" konulu sorunun, öğrencilerin temel kavramları metin içinde anlamlandırmalarını gerektiren ve göreceli olarak kolay düzeyde değerlendirilen yorum soruları olduğunu anlatan Kaya, "12. sınıf konularından gelen "Kütahya-Eskişehir Savaşları" sorusu da benzer şekilde bilgiye dayalı olmaktan çok metni kavrama becerisini ölçen yapısıyla öne çıktı." değerlendirmesini yaptı.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu da coğrafya soruları, temel müfredat bilgilerini ölçmenin yanı sıra kavramsal düşünme ve yorumlama becerilerini öne çıkaran bir yapıya sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrenci geri bildirimlerine göre, sorular 9. ve 10. sınıf kazanımları doğrultusunda dengeli bir dağılım göstermekteydi. Ayrıca iki sorunun harita okuryazarlığı becerilerini ölçmesi, sınavın görsel ve mekansal düşünme yetilerini de değerlendirdiğini göstermektedir."

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz da felsefe sorularının, yorum ve analiz ağırlıklı, orta zorluk düzeyinde, felsefe bilgisinin metinde kullanılmasını gerektiren sorulardan oluştuğuna dikkati çekti.

Galile'nin deneyiyle ilgili bir metin, Kant'ın bilgi anlayışıyla ilgili bir metin, kuşkuculukla ilgili bir metin, varoluşçulukla ilgili metinlerin yorumunun istendiğini aktaran Yılmaz, "Sorular hem TYT'nin hem de felsefenin yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. Sürpriz bir soruyla karşılaşılmamıştır." ifadesini kullandı.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların bilgiyle birlikte öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, soruların tüm lise müfredatından hazırlandığını belirtti.

"Matematik soruları düşünsel becerileri ölçen yapıya büründü"

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Hülya Eraslan da Matematik testinin, üniversiteye giriş sürecinde en belirleyici unsur olma özelliğini sürdürdüğünü aktararak, öğrencilerin en çok zaman harcadığı testlerin başında gelen matematik, özellikle problem sorularıyla birlikte yalnızca işlemsel değil, düşünsel becerileri de ölçen yapıya büründüğüne işaret etti.

Testin, 30 matematik ve 10 geometri sorusundan oluştuğuna dikkati çeken Eraslan, şunları kaydetti:

"Testte, soruların büyük bir bölümü temel kazanımlara dayansa da metin yoğunluğu yüksek, çok yönlü düşünmeyi ve doğru stratejiyle çözüm üretmeyi gerektiren problem soruları öğrencileri zorladı. Bu yılki sınav, özellikle okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi güçlü olan adayların öne çıktığı bir sınav olarak dikkati çekti." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan da fizik sorularının genel zorluk seviyesinin orta düzeyde olduğunu, buna karşın bazı soruların içerik ve çözüm açısından son yıllarda yöneltilmiş en ulaşılabilir sorular arasında yer aldığını vurguladı.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı Selda Güngör de kimya sorularının genel olarak geçmiş yılların çizgisini koruyan nitelikte olduğunu anlatarak, soruların öğrencileri zorlamayan ancak dikkatli okuma ve temel kavram bilgisi gerektiren sorular olduğunu kaydetti.

Soruların, öğrencilerin ezberden ziyade kavramsal bilgiyi anlayarak kullanma becerisini yoklayan bir yapıya sahip olduğunu belirten Güngör, "Madde ve özellikleri, kimyasal türler arası etkileşimler, kimyasal hesaplamalar, maddenin halleri asitler-bazlar ve günlük yaşamla ilişkilendirilen kimya konuları ön plandaydı." değerlendirmesini yaptı.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz de biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk derecesi genel olarak kolay ve orta düzeyde, bilen ile bilmeyeni ayırt eden sorulardan oluştuğunun söylenebileceğini aktararak, "Soruların önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hakim, görsel verileri yorumlayabilen, öğrendiği bilgileri uygulamada kullanabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür." ifadelerini kullandı.