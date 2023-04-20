Doğa ile iç içe oteller bayram tatilini yüzde yüz dolu geçirecek

BOLU - Ramazan Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, Bolu'da otel rezervasyonlarını doldurdu. Tatil boyunca otellerde yüzde yüz doluluk yaşanacak.

Bolu'da Ramazan Bayramı arifesinde turizm bölgelerindeki oteller ve tatil merkezleri hazırlıklarını tamamladı. "Tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen şehirde doğayla iç içe saatler geçirmek isteyen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı güzergahlarındaki otel ve bungalov evlerde doluluk oranları yüzde 100'lere ulaştı. Milli ve tabiat parkları içerisinde ve yakınında bulunan bungalov evlere olan yoğun ilgi kapasiteleri tamamen doldurmuş durumda.

"Bayram satışlarımız tamamen doldu"

Gölcük Tabiat Parkı'na yolu üzerinde oteli bulunan Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Bayram nedeniyle otellerimiz yüzde yüz doldu. Ramazan ayı durgun geçti. Şu anda yarı sömestrin içerisindeyiz. Yarı sömestr ile beraber hareket başladı. Şu anda otellerimizde doluluk oranı yüzde 60-70 arasında ancak bayram satışlarımız tamamen doldu. Tüm bölgedeki otellerin bayram satışları doldu. Ankara ve İstanbul'a yakın olması dolayısıyla çok yoğun ilgi var. Yaklaşık 50 bin civarında Bolu'ya misafir bekliyoruz" dedi.