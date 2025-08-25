Dodurga Mahallesi'nde Seracılık Başarı Hikayesi: Dekar Başına 17 Ton Domates

Güncelleme:
Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Dodurga Mahallesi'nde örtü altı seracılığı ile çiftçiler yüksek verim elde ediyor. Mahalle Muhtarı, bu yıl dekar başına 17 ton domates hasadı gerçekleştirdiklerini ve hedeflerinin bu verimi 25 tona çıkarmak olduğunu belirtti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde 20 dekarlık seradan, dekar başına 17 ton domates verimi alan üreticinin yüzü gülüyor.

Denizli'nin Acıpayam İlçesine bağlı Dodurga Mahallesi, tarımsal kalkınmada önemli adımlar atıyor. Mahallede başlatılan örtü altı seracılığından çiftçilerin memnun olduğunu anlatan Mahalle Muhtarı Ali Ercan Dağdaş, yoğun olarak domates üretiminin yapıldığı örtü altı seracılık faaliyetlerinin, bölge ekonomisine can suyu olduğunu söyledi. 2 yıldır sürdürülen çalışmalarla 20 dekar alanda domates üretimi yapan Dodurga Mahallesinin ürünleri, iç piyasada Denizli, Gölhisar ve Antalya hallerine gönderiyor.

Bilinçli yapılması halinde örtü altı seracılığından çiftçilerin para kazandığını anlatan Muhtar Dağdaş, "İki yıldır örtü altı seracılığı yapıyoruz. Bu yıl dekar başına ortalama 17 ton domates verimi elde ettik. Hedefimiz bu verimi 25 tona çıkarmak. Aynı zamanda sera alanımızı da 50 dekara ulaştırarak Dodurga'yı seracılıkta bir marka haline dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Örtü altı seracılığın hem ürün kalitesi hem de ekonomik kazanç açısından avantaj sağladığını vurgulayan Dağdaş, "Dekar başına 15-20 ton arasında ürün alıyoruz. Bu yüksek tonaj sayesinde ciddi bir kazanç sağlanıyor. Dodurga domatesi, pazarda artık ismiyle anılır hale geldi. Halkımızı da bu konuda bilgilendirerek seracılığı yaygınlaştırmak istiyoruz. Mahallemizde daha büyük alanlarda sera kurulursa kümelenme de sağlanmış olacak. Bu sayede tüccarında, bizim Pazar bulmamızda daha kolay olacak" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
