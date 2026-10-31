DMS Genel Başkanı Cengiz, 38 bin 24 liralık açlık sınırına dikkat çekti

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Memura ay sonunu getirmesini söylüyorlar ama verilen maaşla ayın kendisi bile geçmiyor" dedi.

DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, TÜRK-İŞ tarafından açıklanan Ekim 2026 açlık ve yoksulluk sınırı verilerini değerlendirdi. Türkiye'de geçim sıkıntısının her geçen gün ağırlaştığını belirten Cengiz, "Türkiye'de ekonomik gerçekler yalnızca rakamlardan ibaret değil. Her sabah el-yüz yıkamadan önce hesaplanan mutfak masrafı, market raflarının önünde yapılan sessiz tercihler, alışveriş sepetinden geri bırakılan temel ihtiyaçlar ve ayın ortasında tükenen maaşlar, milyonlarca vatandaşımızın ortak hikayesi oldu. TÜRK-İŞ verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 24 lira, yoksulluk sınırı 123 bin 856 lira, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49 bin 124 liraya ulaştı. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 0,59, son on iki aylık dönemde yüzde 33,83, yıllık ortalama bazında ise yüzde 39,26 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, vatandaşın mutfağındaki yangının ve geçim mücadelesinin boyutlarını açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Dört kişilik bir ailenin yalnızca aylık gıda harcamasının 38 bin 024 liraya ulaşması, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir gerçektir diyerek açıklamasını sürdüren DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Burada sözünü ettiğimiz tutar; kira değildir, elektrik ve doğal gaz faturası değildir, çocuğun okul masrafı değildir, ulaşım gideri değildir. Bu rakam, dört kişinin yalnızca beslenebilmesi için gereken aylık harcamadır. Şimdi bu tabloya bakarak, çocuğunun eğitim masrafını karşılamaya çalışan, kirasını ödemek için hesap yapan, faturalarını bir sonraki aya erteleyen ve ailesine daha iyi bir yaşam sunabilmek için çalışan insanlarımıza ne diyeceğiz?" dedi.

"Bir ailenin geçimi, bir hane halkının sınavı!"

TÜRK-İŞ verilerine göre yoksulluk sınırının 123 bin 856 liraya ulaştığını da söyleyen Cengiz, "Bu tutar, dört kişilik bir hanenin gıda dahil diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için haneye girmesi gereken toplam geliri ifade ediyor. Bugün bir aile için geçim hesabı yapmak, adeta sonu gelmeyen bir matematik sınavına dönüşmüştür. Maaş toplanıyor, faturalar çıkarılıyor, kira hesaplanıyor, mutfak masrafı ekleniyor; sonuç değişmiyor: Daha ayın ortasında hesap makinesi de vatandaş da yoruluyor! Üstelik hayat pahalılığı karşısında çalışanların yaptığı fedakarlıkların bir sınırı vardır. Vatandaşın her ay biraz daha kısarak, biraz daha erteleyerek ve biraz daha vazgeçerek yaşamaya çalışması, sürdürülebilir bir ekonomik düzenin göstergesi olamaz" ifadelerini kullandı.

Bir ülkede çalışan insanlar, emeklerinin karşılığını alarak ailelerini geçindirebilmeli; geleceğe dair plan yapabilmeli ve yarınlarından kaygı duymadan yaşayabilmelidir diyerek sözlerini sürdüren Tuncay Cengiz, "Çalışanların bütün hayatı faturaları yetiştirmeye, borçları kapatmaya ve bir sonraki maaşı beklemeye indirgenemez. Maaş, yalnızca ayakta kalmanın değil, insanca yaşamanın da güvencesi olmalıdır" dedi.

"Memurdan tasarruf beklemek kolay, geçimini sağlamak zor mu?"

Geçim sıkıntısının çözümünün sürekli tasarruf çağrısı yapmak olmadığını vurgulayan Cengiz, "Kira, mutfak, ulaşım ve faturalar karşısında zorlanan memura sürekli kemer sıkmasını söylemek, sorunun bütün yükünü çalışanın omuzlarına bırakmaktır. İnsanlar lüks harcamalarından vazgeçebilir, tatillerini erteleyebilir, sosyal yaşamlarını kısıtlayabilir. Peki, mutfak masrafını nereye kadar kısacak? Çocuğunun eğitim ihtiyacını ne kadar erteleyecek? Kirasını hangi tasarruf yöntemiyle düşürecek? Vatandaşın kemerinde sıkılacak delik kalmadığına göre, artık gelirin neden yetmediğini konuşmalıyız" dedi.

"Memurun alım gücü korunmalı, emeğin karşılığı verilmeli"

Devlet Memurları Sendikası olarak taleplerini yineleyen DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamu çalışanlarının ekonomik şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

Kamu çalışanlarının alım gücünü koruyacak kalıcı ücret politikaları hayata geçirilmelidir. Maaş artışları, enflasyon ve gerçek yaşam maliyetleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Seyyanen zam emekliliğe yansıtılmalı, çalışanların emeklilik dönemindeki gelir güvencesi güçlendirilmelidir. Kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını geliştirecek düzenlemeler gecikmeden hayata geçirilmelidir. Cengiz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim meselemiz yalnızca maaşın kaç lira olduğu değil, o maaşla nasıl bir hayat yaşanabildiğidir. Memur, emeğinin karşılığını almak, ailesini geçindirmek ve geleceğinden endişe duymadan yaşamak istiyor. Unutulmasın; memurun sofrasında huzur, evinde güven, geleceğinde umut olmalıdır. Maaşlar yalnızca hayatta kalmaya değil, insanca yaşamaya yetmelidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı