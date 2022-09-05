Diyarbakır ekonomi haberleri... Sabancı Vakfı: Diyarbakır Merkezdeki Tek Kadın Muhtarı Dilek Demir, 40 Kız Çocuğunu Erken Yaşta Evlilikten Kurtardı

Diyarbakır ekonomi haberi | Diyarbakır’da kızların çocuk yaşta, erken ve zorla evlendirilmesine karşı çalışmalar yürüten muhtar Dilek Demir, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 13. Sezonu'nda "Fark Yaratan" olarak seçildi. Muhtar Demir'in 40 kız çocuğunun ailelerini ikna ederek erken yaşta ve zorla evlendirilmelerini önlediği bildirildi.

Diyarbakır'da kızların çocuk yaşta, erken ve zorla evlendirilmesine karşı çalışmalar yürüten muhtar Dilek Demir, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 13. Sezonu'nda "Fark Yaratan" olarak seçildi. Muhtar Demir'in 40 kız çocuğunun ailelerini ikna ederek erken yaşta ve zorla evlendirilmelerini önlediği bildirildi.

Sabancı Vakfı, Fark Yaratanlar Programı'nın 13. Sezonu'nda 'Fark Yaratanı'nın seçildiğini açıkladı. Bu kapsamda yapılan açıklamada, "Fark Yaratan" olarak seçilen muhtar Dilek Demir ve faaliyetleri hakkında şu bilgiler verildi:

"DEMİR, DİYARBAKIR MERKEZDEKİ TEK KADIN MUHTAR: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Demir, Diyarbakır merkezdeki tek kadın muhtarı. Demir haziran ayında, Sabancı Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk dersi alan öğrencilerin oylarıyla Sabancı Üniversitesi Özel Ödülü'nün de sahibi oldu.

KENDİSİ DE ERKEN YAŞTA, ZORLA EVLENDİRİLDİ VE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALDI: İki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Dilek Demir, çocuk yaşta, erken ve zorla evlendirilmek istenen kız çocuklarına yönelik yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor. Kendisi de erken yaşta, zorla evlendirilen ve aile içi şiddete maruz kalan Demir, sosyo-ekonomik açıdan zorlukların sıkça yaşandığı mahallesinde bugüne kadar 40 kız çocuğu için çalışmalar yaptı. 'Hiçbir kız çocuğu benim yaşadıklarımı yaşamasın' diyerek çalışmalarını sürdüren Demir, aileleri ikna ederek kız çocuklarını yeniden hayata bağladı. Demir, madde bağımlılığı ve insani yardım konularında da mahallesinde önemli çalışmalar yapıyor."

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da fark yaratan kadın muhtar Dilek demir ile ilgili şunları dile getirdi:

"Sabancı Vakfı olarak kadınlar ve kız çocukları odağında uzun yıllardır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtar Dilek Demir de Diyarbakır'da bu konuda önemli bir farkındalık yaratıyor. Büyük bir emek ve tutkuyla kız çocuklarının çocuk yaşta, erken ve zorla evlendirilmelerini engellemek için çalışıyor. Bunu yaparken de bu süreçteki en önemli konulardan biri olan aileleri ikna etmeyi başarıyor. Dilek Demir'in bu çabasının önce Diyarbakır'ın farklı mahallelerine, sonrasında da tüm Türkiye'ye etki etmesi en büyük hayalimiz. Sabancı Vakfı olarak, 13. Sezon Fark Yaratanlar Programı'nda Muhtar Dilek Demir'i desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz."