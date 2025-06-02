Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Tarım Sayımı Hazırlıkları Tamamlandı

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Tarım Sayımı Hazırlıkları Tamamlandı
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TÜİK ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek genel tarım sayımı öncesi Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hazırlıklar tamamlandı. Sayım, tarımsal verilerin güncellenmesi ve bölgesel planlamaların etkin hale getirilmesi amacıyla 1 Temmuz 2025’te başlayacak.

TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülecek genel tarım sayımı öncesi Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 itibarıyla ülke genelinde başlatılacak olan genel tarım sayımı kapsamında, TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde hazırlık çalışmaları tamamlandı. TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürü Ahmet Şahabi Erturhan, sayımın bölge tarımının geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Erturhan, sayımın kırsal kalkınma politikalarının sahadaki etkilerini ölçmek, tarımsal faaliyetleri güncel verilerle değerlendirmek ve bölgesel planlamaları daha etkin kılmak amacıyla yürütüleceğini belirtti.

Sayımın yalnızca üretim miktarlarını değil; arazi kullanımı, hayvancılık, sulama, makine varlığı gibi birçok yapısal unsuru da kapsadığına dikkat çeken Erturhan, "Diyarbakır ve Şanlıurfa, tarımsal üretim potansiyeli açısından Türkiye'nin en önemli illerindendir. Bu sayım sayesinde, bölgenin sahip olduğu kaynakların ne düzeyde ve nasıl kullanıldığını daha net analiz edebileceğiz. Elde edilecek veriler, hem kamu hem de özel sektör yatırımlarına yön verecek" dedi.

Erturhan, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek sayım, gıda arz güvenliği, kırsal kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik ve gelir politikaları açısından temel veri altyapısını oluşturacak. Tarımsal faaliyetler detaylı biçimde kayıt altına alınması, yalnızca üreticiler açısından değil, tüketicilerin güvenli gıdaya erişimi açısından da büyük katkı sağlayacak. Veriye dayalı tarım politikaları geliştirmek, üreticinin emeğini korumanın ve tüketicinin sofrasına güvenle ulaşacak gıdayı temin etmenin en etkili yoludur. Sayım kapsamında toplanacak başlıca veriler şu başlıkları içerecek. Tarımsal işletme sayısı, ekili ve dikili alanlar, bitkisel ve hayvansal üretim, sulama altyapısı, tarımda kullanılan makineler ve teknoloji, iş gücü yapısı. Veriler, elektronik sistemlerle toplanacak ve kayıtlar ulusal tarım bilgi sistemine entegre edilecek" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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