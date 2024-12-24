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Diyarbakır Tüketici Hakem Heyetleri 105 Milyon Liralık Uyuşmazlığı Çözdü

Diyarbakır Tüketici Hakem Heyetleri 105 Milyon Liralık Uyuşmazlığı Çözdü
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Diyarbakır Tüketici Hakem Heyetleri, 2024 yılında 13 bin 102 uyuşmazlığı karara bağlayarak toplamda 105 milyon lirayı bulan bir başarıya imza attı. Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, hakem heyetlerinin yargı dışı çözüm mekanizmaları arasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Diyarbakır Tüketici Hakem Heyetleri, 105 milyon lirayı bulan 13 bin 102 uyuşmazlığı karara bağladı.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, Diyarbakır Tüketici Hakem Heyetleri'nin 2024 yılı performansını değerlendirdi. Atik, tüketici hakem heyetlerinin yargı dışı çözüm mekanizmaları arasında en etkili araçlardan biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara sunduğu hızlı, adil ve ekonomik çözümlere dikkat çekti.

Diyarbakır Tüketici Hakem Heyetleri olarak 2024 yılında büyük başarıya imza attıklarını belirten Atik, "Toplamda 12 bin 180 yeni başvuru aldık ve 2023'ten devreden 3 bin 583 dosya ile 13 bin 102 uyuşmazlığı karara bağladık. Bu dosyaların parasal değeri yaklaşık 105 milyon TL'yi buldu. Heyetlerimiz, tüketici haklarının korunması ve uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi konusunda vatandaşlarımız için önemli bir destek sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Atik, hakem heyetlerinin sağladığı hızlı, etkin ve ekonomik çözümler sayesinde uyuşmazlıkların yargıya taşınmadan çözümlenmesi adına hem tüketici hem de işletmeler için büyük bir avantaj sunmaya devam edeceğini kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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