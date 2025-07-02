Diyarbakır Karpuzunda Hasat Dönemi: Kilo Fiyatları 1-2 TL'ye Düştü

Diyarbakır Karpuzunda Hasat Dönemi: Kilo Fiyatları 1-2 TL'ye Düştü
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Diyarbakır'da karpuz hasadı başladı. Aniden bastıran sıcak hava, piyasalarda talep fazlalığına yol açarken, karpuz tarlada 1-2 TL arasındaki fiyatlarla satılıyor. Üreticiler, hava koşullarının etkisiyle fiyatların düştüğünü belirtiyor.

Diyarbakır karpuzunda hasat devam ediyor. Aniden bastıran sıcak hava piyasada karpuzda talep fazlalığı oluştururken, tarlada ürünler kilosu 1-2 liradan satılıyor.

Tadı ve aromasıyla ünlü Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı. Tarlada toplanan karpuz, başta anlaşmalı marketlerin birçok ildeki şubelerine kamyonlarla gönderiliyor. Aniden bastıran sıcaklarla karpuz hasadına hızlı başlanırken, ürün fazla olması nedeniyle tarlada kilosu 1-2 liradan satılıyor.

Karpuz üreticisi Ercan Tunç, 400 dönüm karpuz, 100 dönüm de kavun ektiklerini belirterek, hasada başladıklarını söyledi. Karpuzun şu anda tarlada kilosunun 1-2 TL arası olduğunu ifade eden Tunç, Iğdır, Van, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa'daki marketlere gönderdiklerini kaydetti. Tunç, hem tedarik yaptıklarını hem de mallarını gönderdiklerini söyleyerek, "Bu sene hava şartları da rüzgar ve poyraz karpuza büyük zarar verdi. Hasada 3 gün kalmış diyorsun, geliyorsun hasada gelmiş. Sıcak rüzgar malları bir araya getirdiği için haliyle herkes malını satmaya çalışıyor. O bu kadar diyor, başkası bu kadar deyince haliyle fiyat kendi kendine düşüyor. Sıcaklar birden bastırınca böyle oluyor. Don olayları vardı" dedi.

Yaz mevsimini biraz geç yaşadıklarını ama hepsini bir arada yaşadıklarını belirten Tunç, "Onlardan kurtulduk, birden sıcaklık basınca malları hepsini bir araya getirdi. Karpuz hepsi birden çıkınca fiyatları düşürdü. Kademeli çıkmış olsaydı, örneğin ben kestim, benden sonra arkadaşım keserdi, iç içe girmezdi. Adana'da, Manisa'da, İzmir'de, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'da mal kesiliyor. Bu sıcaklar malları hepsini bir araya getirdi. Halde 100 ton talep varsa, 500 ton mal çıktı. Karpuzculuk dede mesleği. Yaklaşık 100 yıl oldu. Diyarbakır karpuzudur. Buranın toprağı, minerali o lezzeti veriyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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