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Diyarbakır'ın Hacı Baba Pastaneleri, Franchising ile Dünya'ya Açılıyor

Diyarbakır'ın Hacı Baba Pastaneleri, Franchising ile Dünya'ya Açılıyor
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Diyarbakır'ın köklü lezzetlerinden biri olan Hacı Baba Pastaneleri, franchising modeliyle Türkiye ve dünya genelinde yeni şubeler açarak büyüme hedefliyor. Geleneksel tatların hakim olduğu menüsüyle dikkat çeken marka, kaliteli hizmet anlayışı ile daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor.

Diyarbakır'ın köklü lezzetleri artık franchising ile daha geniş kitlelere ulaşacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 1984 yılında kurulan Hacı Baba Pastaneleri, yıllardır şehrin vazgeçilmez lezzet duraklarından biri olarak müşterilerine hizmet veriyor. Geleneksel tatları ve kaliteli hizmet anlayışıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan marka, şimdi de franchising modeliyle Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında şubeler açmayı hedefliyor.

Hacı Baba Pastaneleri, Diyarbakır'ın otantik lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla franchising vererek büyüme stratejisini hayata geçiriyor. Özellikle baklava, kadayıf, künefe ve Diyarbakır'a özgü şekerlemeleri ile tanınan marka, Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü dünyaya taşımayı amaçlıyor. Marka, güçlü tedarik zinciri, standart kalite politikası ve köklü marka kimliğiyle yatırımcılara karlı bir iş modeli sunmayı planlıyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa da franchising verilmesi hedefleniyor.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, franchising sürecini 4-5 yıldan beri düşündüklerini ifade etti. Elaldı, "Lakin yeni başladık bu bir ay önce daha büyük kitlelere, daha geniş kitlelere yayılmak için Türkiye'deki bütün illere yayılabilmek için franchisinge başvurduk. Franchisingi şu anda kendi şubelerimiz dahil hepsini franchising'e verip şube sayımızı binlere çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. Franchising şu anda altyapı olarak Türkiye'de hazırız fakat Dünya'ya da yayılma gibi programlarımız var. Bir Dünya ARGE'sinde de bazı programlarımız var ama öncelikle Türkiye diyoruz" dedi.

Elaldı, bazı şartların olduğunu ve bu şartlara Hacı Baba Pastanelerinin internet sayfasından ulaşabildiğini, şartların herkese açık bir şekilde şeffaf olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Ekonomi
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