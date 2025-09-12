Haberler

Diyarbakır Ekonomi Heyeti Endonezya'da Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Endonezya'da yapılan resmi temaslar kapsamında Türkiye- Endonezya ticari ilişkileri ve ekonomik iş birliği konularında görüşmeler gerçekleştirdi. Bogor Eyaleti Sanayi ve Ticaret Odası ile iş birliği anlaşması imzalandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Nevin İl ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, 8-11 Eylül tarihleri arasında Endonezya'da resmi temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında Şerif Hidayatullah Üniversitesi Ekonomi ve Ticaret Fakültesinde akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelen heyet, Türkiye'nin ekonomik yapısı, bölgesel gelişmeler ve Türkiye- Endonezya ticari ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin üçüncü gününde, Bogor Eyaleti Sanayi ve Ticaret Odası ile de iş birliği anlaşması imzalandı. Bu adımın karşılıklı yatırımlar ve bölgesel ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtilerek bölgesel ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılması adına önemli bir adım olarak kayda geçti.

KADIN DKI Jakarta Başkanı Diana Dewi, iki ülke iş dünyasının sahip olduğu büyük iş birliği potansiyeline dikkat çekerek, diplomatik düzeyde kurulan dostane ilişkilerin artık ticaret alanında da daha güçlü adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Endonzeya'da yaptıkları temasları değerlendiren DTSO Meclis Başkanı İl ise Endonezya iş çevreleriyle kurulan bu güçlü temasların hem Diyarbakır hem de bölge ekonomisi açısından yeni fırsatlar oluşturacağını belirterek, "Endonezya'da gerçekleştirdiğimiz bu temaslar, sadece iki ülke arasındaki ticaret köprülerini güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda gelecekteki ortak yatırımların da önünü de açtı. Ekonomik ilişkilerin gelişmesi açısından tarihi bir adımdır" dedi.

Ziyaret boyunca Endonezya'nın ulusal televizyon kanalları ve önde gelen medya kuruluşları, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret potansiyeli, ortak yatırım alanları ve uzun vadeli iş birliği hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
