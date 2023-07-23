Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi 260 Genci İstihdama Kazandırdı

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, verdiği eğitimlerle 2 ayda 260 genci istihdama kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim (YESMEK) Projesi kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Teleperformance firması arasında imzaladığı "Genç İstihdam Projesi"yle, 2 ay boyunca eğitim verilen 260 gencin çeşitli sektörlerde işe yerleştirilmeleri sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, gençlerin eğitimi başarılı şekilde tamamladığını bildirdi.

Beşikci, şunları kaydetti:

"Eğitimler sonunda sertifikalarını alan 260 gencimizin bankacılık, sigortacılık ve çağrı merkezi sektörlerinde işe yerleştirilmelerini sağladık. İş birliği yaptığımız kurumlarımızın da özverili çalışmaları sonunda projemizle çok kısa sürede belirlenen hedefi aşarak çok sayıda gence istihdam kapısını açtık. Bundan sonraki süreçte de YESMEK ve Genç İstihdam Projelerimiz ile bölgemizdeki işsizlik oranlarını daha da düşürmeyi ve daha fazla nitelikli insan gücü oluşturmayı hedeflemekteyiz."

Teleperformance Türkiye Yerel Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kartal Tıknaz ise büyük şehirlere yönelen göç dalgasının azalmasına katkıda bulunma, farklı sektörleri bölgeye taşıyarak bölgenin kapasitesini gösterme ve en önemlisi de bölge halkının istihdamını artırarak ekonomiye katkıda bulunma anlamında önemli bir misyon üstlendiklerini bildirdi.

Tıknaz, "Teleperformance olarak Diyarbakır'a 2 yıl önce, sosyal ve dijital dönüşüme katkı sağlamak amacıyla yatırımlarımızı yaparak burada bir operasyon merkezi kurduk. Genç İstihdam Projesi kapsamında bünyemize katılan arkadaşlarımızla 1000 kişilik büyük bir aileyiz. Şu anda eğitim alan gençlerimiz ve daha sonra verilecek eğitimlere katılacaklarla bu sayıyı yıl sonunda 1500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmada Yenişehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile iş birliği bizim için büyük önem taşıyor. Yaptığımız bu çalışmanın kamu-özel sektör iş birliğine özel bir model olacağına ve bölgedeki istihdamı artırma hedefleri çerçevesinde birçok sektörü de olumlu etkileyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.