Diyarbakır'da Yenilenebilir Enerji İle Üretim Dönüşümü

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan bir enerji şirketi, yüksek teknolojiye sahip üretim tesisinde geliştirdiği güneş panelleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sunuyor.

2023 yılının Mayıs ayında kurulan ve 2024 yılı Ocak ayında üretime başlayan enerji şirketi, güneş paneli üretiminde kısa sürede dikkat çeken bir marka haline geldi. Firma, 550 W monokristal monofacial ve 575 W TOPCon N-Type bifacial güneş panelleriyle Türkiye pazarında yerini aldı. Diyarbakır OSB'nde 15 bin metrekarelik modern tesisinde tam otomasyonlu robotik sistemlerle üretim yapan enerji şirketi, yüksek verimlilik ve kaliteyi esas alıyor. Firma sahibi Ekrem Tekin, sürdürülebilir enerji alanında bölgeye ve ülkeye değer katmayı hedeflediklerini belirterek, üretim süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım yapılan tesis, 34 kişiye istihdam sağlıyor. Bu çalışanların yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor. Kadın istihdamına özel önem verdiklerini belirten Tekin, "Kadın istihdamı, kurumsal değerlerimiz arasında önemli bir yer tutmakta olup, bu alanda sürdürülebilir katkılar sunmayı ve kadınların iş gücüne katılımını artırmayı önceliklerimiz arasında görmekteyiz" dedi.

Şu anda ağırlıklı olarak iç piyasaya üretim yapan enerji şirketi, ihracat için de hazırlıklarını sürdürüyor. Ar-Ge yatırımları ve ileri hücre teknolojilerine odaklanan firma, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini artırmayı ve dış pazarda güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor. Firma sahibi Ekrem Tekin, geleceğe dair projeler için şunları kaydetti:

"Geleceğe yönelik yatırım planlarımız; hem üretim kapasitemizi artırmak hem de teknolojik altyapımızı güçlendirmek üzerine odaklanmaktadır. Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak, daha yüksek verimliliğe sahip, çevre dostu ve rekabetçi ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle N-Type TOPCon ve benzeri ileri seviye hücre teknolojilerine odaklanarak ürün portföyümüzü genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda, yurt dışı pazarlarda güçlü bir yer edinebilmek için gerekli lojistik ve satış altyapı yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Amacımız yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermek değil, aynı zamanda sektördeki dönüşümün öncüsü olarak uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamaktır."

Tekin, yenilenebilir enerjiye artan ilginin sevindirici olduğunu belirterek, "Son yıllarda güneş enerjisine olan ilginin artması; hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik verimlilik açısından son derece sevindirici ve anlamlı bir gelişmedir. Artan enerji ihtiyacı ve fosil yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri, yenilenebilir enerji kaynaklarını bir tercih değil, artık bir gereklilik haline getirmiştir. Güneş enerjisi; temiz, sınırsız, çevre dostu ve uzun vadede maliyet avantajı sağlayan bir enerji kaynağıdır. Ayrıca kurulum süreçlerinin hızlanması ve teknolojik gelişmeler sayesinde güneş enerjisi sistemleri artık daha erişilebilir ve verimli hale gelmiştir. Biz de enerji şirketi olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyor; sürdürülebilir bir gelecek için güneş enerjisinin yaygınlaşmasını destekliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR