Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi Tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevher Defne Eyyubi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyelerine bölgede yürütülen proje hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır'da Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) tanıtıldı.

Karacadağ Bölgesi Koordinatörü Sultan Kalkan ve SEECO Proje Takım Lideri Sibel Eşder, bir araya geldikleri Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevher Defne Eyyubi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyelerine bölgede yürütülen proje hakkında bilgi verdi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) çerçevesinde Türkiye'nin 11 ilini kapsayan hedef bölgelerde (misafir ve ev sahibi topluluklardaki) kadınların ve gençlerin geçim olanaklarını iyileştirmek amacıyla yerel ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına yönelik kapasite geliştirme ve ortak üretim alanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Bilgilendirmede proje hedefleri, bölgedeki genç ve kadınlara sağlanabilecek fırsatlar ve projenin yerel topluma olumlu etkileri anlatıldı.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, projenin başarıyla yürütülmesi ve bölgeye katkısını arttırmak için destek olacaklarını belirterek, projenin hem sıfırdan iş kurmak isteyenler hem de halihazırda işi olup onu büyütmek isteyenlere yönelik olmasının önemli olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Engin Yeşil Diyarbakır Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title