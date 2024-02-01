Diyarbakır'da Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi Tanıtıldı

Diyarbakır'da Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) tanıtıldı.

Karacadağ Bölgesi Koordinatörü Sultan Kalkan ve SEECO Proje Takım Lideri Sibel Eşder, bir araya geldikleri Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevher Defne Eyyubi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyelerine bölgede yürütülen proje hakkında bilgi verdi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) çerçevesinde Türkiye'nin 11 ilini kapsayan hedef bölgelerde (misafir ve ev sahibi topluluklardaki) kadınların ve gençlerin geçim olanaklarını iyileştirmek amacıyla yerel ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına yönelik kapasite geliştirme ve ortak üretim alanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Bilgilendirmede proje hedefleri, bölgedeki genç ve kadınlara sağlanabilecek fırsatlar ve projenin yerel topluma olumlu etkileri anlatıldı.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, projenin başarıyla yürütülmesi ve bölgeye katkısını arttırmak için destek olacaklarını belirterek, projenin hem sıfırdan iş kurmak isteyenler hem de halihazırda işi olup onu büyütmek isteyenlere yönelik olmasının önemli olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR