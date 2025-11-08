Haberler

Diyarbakır'da Mezopotamya Somonu Üretimi Başladı

Diyarbakır'da Mezopotamya Somonu Üretimi Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kurulan 500 ton kapasiteli balık üretim tesisinde yetiştirilen Mezopotamya somonu, yurt dışına ihraç edilecek. Tesisin işletme müdürü, üretim potansiyelinden bahsederek sevkiyatların başlayacağını duyurdu.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Barajı havzasında kurulan 500 ton kapasiteli balık üretim tesisinde üretilen "Mezopotamya somonu" dünyaya ihraç edilecek.

Çüngüş ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce 500 ton kapasiteli 80 kafes kuruldu. Isparta'daki yavru balık üretim havuzlarında kuluçkadan çıktıktan sonra 300 gram ağırlığa ulaşan balıklar, tırlarla Çüngüş'teki kafeslere taşındı. Gelişimleri tamamlanan "Mezopotamya somonu", toplanıp bir hafta içinde sevkiyatları yapılacak.

İşletme Müdürü Volkan Yıldızhan, Çüngüş ilçesinde somon üretimi yaptıklarını söyledi. Yurt dışına ihracat yaptıklarını belirten Yıldızhan, "Küçük bir ilçedeyiz, güzel bir potansiyeli sahip olduk. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde üretime başladık. Şu an 500 ton civarında kapasitemiz var. 26 çalışanımız var. Bir hafta içerisinde sevkiyatlarımız başlayacak. 1 aya kadar sürecek bir sevkiyatımız olacak. Yurt içi ve yurt dışına sevkiyatlarımız olacak. 2025'in 3'üncü ayında burada üretime başladık. 1 yıllık tesis. Önümüzdeki süreçte kapasiteyi artıracağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu

Narin cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca cezaevinden konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent konserinde bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı

Haluk Levent konserinde kan aktı
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
Haluk Levent konserinde bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı

Haluk Levent konserinde kan aktı
Çığır açacak adım! Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek

Çığır açacak adım! Mucizevi başlık bilim dünyasını sarstı
Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı

Sadece arkadaşına selam vermek istemişti, sonu oldu
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi

Dünyanın en büyüğü komşuda keşfedildi! 111 binden fazlası ördü
Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu

Geriye demir yığını kaldı! Kahreden kazada koca bir aile yok oldu
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede

Çanlar o kentimiz için çalıyor! Barajlar hala kritik seviyede
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.