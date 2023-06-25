Diyarbakır'da tatlıcılar, Kurban Bayramı için ortalama üretecekleri 30-35 ton 'tescilli' burma kadayıfı ile başta kentte olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşın ağzını tatlandıracak.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı için 35 ton 'tescilli' burma kadayıf üretilecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tatlıcılar, Kurban Bayramı için ortalama üretecekleri 30-35 ton "tescilli" burma kadayıfı ile başta kentte olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşın ağzını tatlandıracak.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır'da tatlıcılar gece gündüz üretime geçti. Kentin "tescilli" tatlısı burma kadayıfı ise müşterilerin ilk tercihi arasında. Kentte üretim yapan bütün tatlıcılar bayram için ortalama 30-35 ton burma kadayıf üretimi yapacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır'da tatlıcılık sektöründe hizmet veren meşhur kadayıfçı Sıtkı Usta işletme sahibi Mehmet Altunbay, kenttin tescilli burma kadayıfı, fıstıklı ve cevizli bayram için tavsiye ettikleri çeşitler arasında olduğunu söyledi.

Bu bayram kendi üretecekleri kadayıfın 4-5 ton civarı olacağını belirten Altunbay, "Bayram yoğunluğumuz başladı. Bayramda ortalama 4-5 ton civarında tatlı üreteceğiz. Diyarbakır genelinde ise 30-35 ton, genel bütün tatlıcılarla beraber tatlı üretimi yapacağız" dedi.

Diyarbakır'dan Türkiye'nin birçok iline tatlı yetiştirebilmek için 3 vardiya çalıştıklarını aktaran Altunbay, "Türkiye'nin hemen hemen her iline otobüs veya kargo ile gönderiyoruz. Dayanma süresi daha uzun olduğu için müşterilerin burma kadayıf tercih ediyor. Burma kadayıf genelde tercih ediliyor daha çok dayandığı için. Fıstıklı ve cevizli olarak iki çeşit tercih ediliyor" diye konuştu.

Fıstıklı kadayıf 290 lira, cevizli kadayıf 230 lira olduğunu ve vatandaşların ucuz tatlı tüketmemeleri uyasından bulunan Altunbay, "Malzeme fiyatları yüksek olduğu için ucuz tatlılar sağlıklı tatlılar değil. Başka maddeler kullandıkları için ucuz etin yahnisi yenmez o yüzden ucuz fiyatlı tatlı tüketmesinler. Her şeyin bir fiyatı vardır o yüzden ucuz fiyatlı tatlıları vatandaşlarımız tüketmesin" şeklinde konuştu.