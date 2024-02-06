Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ev sahipliğinde, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde yatırımcılara verilecek olan yüzde 50 hibe desteği tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

DTB'de düzenlenen bilgilendirme toplantısına DTB Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Ergani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadaş, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür Naide Erdoğmuş ile üreticiler katıldı. Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, projelere verilecek olan yüzde 50 hibenin ilimiz tarımının gelişmesine destek olacağını belirterek, üretici ve çiftçilerin kendilerine uygun proje hazırlayarak destekten faydalanmalarını istedi.

Aktif olarak çiftçilik ve tarım faaliyetleri sürdürenlere yönelik düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Hamit Kale, başvuruların 19 Şubat'ta son bulacağını belirterek, altyapı projelerinde 3 milyon liralık, ekonomik yatırım projelerinde 14 milyon liralık bütçelere kadar destek verileceğini belirtti. Kale, kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğinin yayımlandığı, başvuruların online yapılabileceği çalışmada, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklendiğini, yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı ifade etti.

Daha sonra Sulama Destekleri ile bilgi veren Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Murat Türker ise programda tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasının yanı sıra hayvancılık ve su ürünleri, seralar, arıcılık, yenilenebilir enerji kullanımı gibi pek çok konuda yatırımcılara hibe desteği sağlanacağı dile getirdi. - DİYARBAKIR