Diyarbakır'da Kırmızı Mercimek Tohumu Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kırmızı mercimek tohumluğu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

TAKE projesi kapsamında ilçede 76 yetiştiriciye yüzde 75 hibe ile 25 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım törenine Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Dağıtım töreninde bir açıklama yapan Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık, "Tüm faydalanıcılara bereketli bir sezon temenni ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR