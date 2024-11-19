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Diyarbakır'da Kırmızı Mercimek Tohumu Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Kırmızı Mercimek Tohumu Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamındaki dağıtımda, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 76 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 25 ton kırmızı mercimek tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kırmızı mercimek tohumluğu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

TAKE projesi kapsamında ilçede 76 yetiştiriciye yüzde 75 hibe ile 25 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım törenine Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Dağıtım töreninde bir açıklama yapan Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık, "Tüm faydalanıcılara bereketli bir sezon temenni ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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