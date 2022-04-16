Diyarbakır'da hurma Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan vatandaşlar, enerji kayıplarını sahur vaktinde kuru yemiş ve kuru meyve tüketerek gideriyor.

Diyarbakır'da yıllardır kuru yemiş ve kuru meyve sektöründe hizmet veren İbrahim Yalaz, Ramazan ayı dolayısıyla işlerinin yoğun olduğunu söyledi. Vatandaşların en çok Medine hurmasına rağbet gösterdiğini kaydeden Yalaz, "Vatandaşlarımız hurmaya büyük rağbet gösteriyor. Hurmalarımız Medine'den geliyor. Hurma Ramazan ayında tüketildiği için kan basıncını düzeltiyor, kabızlık sorunu olanlar da tüketiyor ve kan şekerini de dengeliyor. Medine hurmasını 100 liradan satıyoruz ve Tunus hurmasını da 25 liradan satıyoruz. Vatandaşlarımız Ramazan ayında olduğumuz için alıyor ve bizler de satışlardan memnunuz. Ramazan ayında en çok tüketilenler arasında kuru meyve ve hurmalar yerini alıyor" dedi. - DİYARBAKIR