Diyarbakır'dan şehir dışına kurbanlık sevki devam ediyor

Diyarbakır'da besiciler, işlemleri tamamlanan kurbanlıklarını şehir dışına sevk etmeye devam ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, besicilerde de hareketlilik başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde küpe ve aşı gibi işlemlerini tamamlayan besicilerin kurbanlıklarını şehir dışına nakilleri devam ediyor. 12 Mayıs tarihine kadar 2 bin 589 adet büyükbaş, 19 bin 441 adet küçükbaş hayvanın il dışına gönderildi.

Besici Mehmetşah Dağtekin, İHA muhabirine, 200'e yakın küçükbaşı geçen yıl bayram dönüşü çiftini ortalama 25 ila 27 bine aldıklarını söyledi. Şu an bu hayvanları buradan Adana'ya gönderdiklerini belirten Dağtekin, orada kurbanlık olarak satacaklarını ifade etti.

Satış fiyatının ortalama 18 ila 32 bin lira arası olduğunu aktaran Dağtekin, "Toplu satışlarımız oldu, şu anda tek satışımız yok. Kurban satışının kilosunu 400-420 arasında satmayı düşünüyoruz. 60 kilo atan bir kurbanlık ortalama 30-32 bin lira civarında. Geçen sene oranla bu yıl fiyatlarda yüzde 50 artış var. Hepsinin işlemi yapıldı. Aşılı ve evraklıdır. Ortalama 1 yaşını bitirmiş. Bir yıldır emek veriyoruz. Ayaklarına götürüyoruz, bizi de düşünsünler. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ediyor, hastalıklı oldu mu sevk vermiyor. Hastalıklı hayvanlar yerinde kalıyor. Bizimkilerin durumu çok iyi, iyi olmasaydı evrakları alamazdık" dedi.

Besici Mustafa Altıparmak ise tekeleri kurbanlık için satacaklarını söyleyerek, "Bunları da şimdi alıyorum. Evde de kurbanlıklar var. Şu anda canlı kilo için tartıyoruz. Tekinin fiyatı 15 ila 16 bin civarı. 20-30 tane sattım" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı