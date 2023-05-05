Diyarbakır'da aile işletmelerine ve çiftçilere destek

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Yenişehir Belediyesi'ne bağlı Üçkuyu Mahallesi Nev Bahçe'de bitkisel üretim yapan aile işletmeleri ve çiftçilere destek verildi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Yenişehir Belediyesi'ne bağlı Üçkuyu Mahallesi Nev Bahçe'de bitkisel üretim yapan aile işletmeleri ve çiftçilere destek verildi.

Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, düzenlenen etkinlikte verim kaybını önlemek amacıyla 50 bin dekar alan olmak üzere çiftçileri desteklediklerini belirtti.

Beşikçi, "Bugün dağıtacağımız ve desteklediğimiz bitkisel üretim yapan aile işletmeleri ile Yenişehir ilçemizde üretim yapan hububat üreticisinin faydalanacağı damla sulama borusu ile süne ilacını kuraklıkla mücadele çerçevesinde, suyumuzu daha etkin kullanmak, topraklarımızın çoraklaşmasını engellemek, iş gücünden tasarruf sağlayacağız. Bunun üzerine 60 sebze üreticimize damla sulama borusu ve 500 hububat üreticimize ise sünenin verdiği emgi zararını azaltmak, verim kaybını önlemek amacıyla 50 bin dekar alan olmak üzere destekliyoruz" dedi.

Törene, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Müdürü Özgür Polat, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeller ve belediye meclis üyeleri ve üreticiler katıldı. - DİYARBAKIR