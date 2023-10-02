Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Ekipman Desteği Sağladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda çiftçilik yapan vatandaşlara su deposu, badem soyma makinası, badem silkeleme makinası ve pülverizatör gibi ekipmanlar dağıttı. Ayrıca, mercimek üretiminin geliştirilmesi için 10 milyon liralık mercimek tohumu dağıtılacağı duyuruldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda çiftçilik yapan vatandaşlara ekipman desteğinde bulundu.

Büyükşehri Belediyesi, çiftçilerin işinin kolaylaştırılması, kentte tarımsal üretimi artırmak için Eğil, Çınar ve Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren üreticilere 53 adet 5 tonluk su deposu, 2 adet, badem soyma makinası, 5 adet badem silkeleme makinası ve pülverizatör dağıttı.

Program sonunda çiftçilere mercimek üretiminin geliştirilmesi için müjde veren Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Başkan vekili Ali İhsan Su, toplamda 10 milyon liralık mercimek tohumu dağıtacaklarını duyurdu.

Kırsal alanda ve şehirde yaşayan vatandaşların refah düzeyinin ve gelirlerinin artırması yönünde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Su, tarımsal alanda üretim yapan çiftçilere makine ekipmanı dağıttıklarını kaydetti.

Vali Su, "Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her alanda gelişmesi, kalkınması için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hem şehir hayatında hem de kırsal alandaki vatandaşlarımızın refah düzeylerinin artırılması ve gelirlerinin artırılması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün tarım alanında üretim yapan vatandaşlarımıza ağırlıklı olarak su deposu dağıtacağız. Bugün 53 adet 5'er tonluk su deposunu yaylada merada hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca makine ekipmanları dağıtıyoruz. Badem silkeleme makinası, pülverizatör ve badem soyma makinasını üreticilerimize veriyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Diyarbakırlı çiftçilere 6 milyon liralık mercimek tohumu desteğine ek olarak Büyükşehir Belediyesi'nin de 4 milyon lira destek vereceğini aktaran Vali Su, çiftçilere desteği 10 milyona çıkaracaklarının müjdesini verdi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. - DİYARBAKIR