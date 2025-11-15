Haberler

Diyabet Farkındalığı için Etkinlik Düzenlendi

Diyabet Farkındalığı için Etkinlik Düzenlendi
Güncelleme:
Lokman Hekim Sağlık Grubu, Dünya Diyabet Günü vesilesiyle Ankara'da diyabet farkındalığını artırmak üzere bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, sağlık profesyonelleri ve akademisyenler, diyabet yönetimi ve teknolojik çözümler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Lokman Hekim Sağlık Grubu, diyabette doğru bilgilendirme ve teknolojik çözümlerin önemini göstermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dünya Diyabet Günü kapsamında Ankara'daki Lokman Hekim Akay Hastanesinde gerçekleştirilen etkinlikle, diyabet farkındalığını artırmak amaçlandı.

Oturum başkanlığını Lokman Hekim Üniversitesi (LHÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AB Başkanı Prof. Dr. Muhammet Güven'in üstlendiği etkinliğe, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, diyabet hastaları ve yakınları ilgi gösterdi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Sağlık Grubu Akay Hastanesi Direktörü Doç. Dr. Mustafa Alimoğulları, diyabet konusunda doğru ve güvenilir bilginin toplum sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Doğanay da akademik çalışmaların, sağlık hizmetleriyle entegre biçimde yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Türk Diyabet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Dağdelen ise diyabette teknolojik gelişmelere değinerek, insülin pompaları, sensör teknolojileri ve yapay zeka destekli sistemler hakkında bilgi verdi.

Sensörlerin hipoglisemi riskini erken dönemde fark ettirebildiğini kaydeden Dağdelen, sosyal medyada yaygınlaşan yanlış bilgilendirmelere karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

Sunumlar yapıldı

Lokman Hekim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilge Taşkın Gürel, "Egzersizde Nelere Dikkat Edilmeli?" başlıklı sunumunda, düşük tempolu egzersizlerin diyabet yönetimindeki etkilerini anlattı.

Gürel, günlük 15-20 dakikalık yavaş tempolu yürüyüşlerin bile önemli faydalar sağladığına değinerek, katılımcılarla kısa bir egzersiz uygulaması da gerçekleştirdi.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülay Omma ise "İş Yerinde Diyabet" sunumunda 40 yaş üzerindeki bireylerin düzenli tarama yaptırması gerektiğini vurguladı.

Kalp-damar hastalığı olanlarda taramaların 25 yaşından itibaren önem kazandığını belirten Omma, rafine şeker ve fast food tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
