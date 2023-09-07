DİSKİ Genel Müdürü: 1 Ayda 669 Bin Metreküp Su Tasarruf Edildi

DİYARBAKIR Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Mehmet Fırat Tutşi, 'Tasarruf tedbirlerimizle 1 ayda, evlerimizde günde 10 litre olarak yapılan su tasarrufuyla 330 bin, yeşil alan sulamalarında 190 bin, hortumla sulamada 105 bin, oto yıkamalarda 35 bin, halı yıkama fabrikalarında 9 bin olmak üzere, toplamda 669 bin metreküp suyumuz tasarruf edilmiştir' dedi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kayapınar ilçesindeki DİSKİ İçme Suyu Arıtma Tesisinde düzenlenen basın toplantısında 1 ay boyunca sürdürülen su tasarrufu kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tutşi, 'içme suyu arıtma tesisimiz ve temin merkezlerimiz saniyede 3 metreküpe göre projelendirilmiştir. Günlük 280 bin metreküpün üzerinde temiz su üretiyoruz. Ortalama 22 bin metreküp suyu da Gözeli yer altı su kaynağımızdan sağlıyoruz. Bu da demek oluyor ki biz günlük 302 bin metreküp su üretiyor, 338 bin 899 abonemize 1 milyon 40 bin hemşehrimize her gün kesintisiz temiz içme suyu temin ediyoruz, edebiliyoruz. DİSKİ olarak, son 2 yılda yaptığımız tüm işlerimizde Diyarbakır'ımızın suyunu en doğru biçimde yönetmeyi, yeni ve sürdürülebilir bir su bilinci oluşturmayı, bugün ve gelecek için sorumluluğumuz bildik. Son iki yılda kayıp kaçak oranımızı Diyarbakır merkezinde yüzde 48,89'dan yüzde 34,64'e indirdik. Yani günlük 23 bin metreküp suyumuzu kurtarmış bulunmaktayız ve bu çalışmalara devam etmekteyiz' dedi.

'BARAJIMIZDA YETERLİ SU OLMASINA RAĞMEN TEDBİRLER ALDIK'

Dicle Barajı'nda yeterli su olmasına rağmen, su kaynaklarının korunmasına yönelik tedbirlerin alındığını ifade eden Tutşi, 'Dicle Barajı'nın doluluk oranı yüzde 88'dir. Bu Türkiye'deki barajların içerisinde en yüksek doluluk oranı. Bizim içme suyuyla ilgili, rezervuarla ilgili bir sıkıntımız yok. Kampanya süresince beklediğimden daha fazla tasarruf ettik. Biz bu kadar beklemiyorduk. Her evden 10 litre su tasarrufu bekledik. Suyun önemine dikkat çekmek ve suyun verimli kullanılmasını teşvik etmek, gelecek nesillerimize temiz, sağlıklı ve yeterli suyun ulaştırılabilmesi için şimdiden alınması gerekli tedbirlere dikkat çekmek için barajımızda yeterli su olmasına rağmen ilimizde bir dizi tedbirler aldık' dedi.

'GENİŞ KATILIM OLDU'

'Tasarruf tedbirlerimizle 1 ayda, evlerimizde günde 10 litre olarak yapılan su tasarrufuyla 330 bin, yeşil alan sulamalarında 190 bin, hortumla sulamada 105 bin, oto yıkamalarda 35 bin, halı yıkama fabrikalarında 9 bin olmak üzere, toplamda 669 bin metreküp suyumuz tasarruf edilmiştir" diyen Tutşi, "219 akaryakıt istasyonu, 620 işyeri ve 89 duyarlı vatandaşımızın uyarı ve yönlendirmeleriyle gidilen noktalar olmak üzere toplam 928 denetim yapılmıştır. Bu sonuçlardan da görüldüğü gibi tedbirlerimiz ve bilinçli kullanım sonucunda başlattığımız kampanyamıza geniş katılım olmuştur. Bizler aldığımız her tedbirde suyumuza sahip çıkma anlayışı içinde bulunduk, Diyarbakır merkezinde yaptığımız planlı su kesintileriyle suyun önemini, her vatandaşımızın ihtiyacı kadar su kullanmasını ve su kullanma bilincinin oluşması doğrultusunda hareket ettik' dedi. (DHA)