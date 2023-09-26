DİSKİ, Bismil'de Tekstil Kent'te İçme Suyu ve Kanalizasyon Çalışmalarını Tamamladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Bismil ilçesinde inşa edilen Tekstil Kent'te, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladı. DİSKİ, 1500 kişi kapasiteli Tekstil Kent'te 1300 metre içme suyu şebeke borusu ve 630 metre kanalizasyon şebeke borusu döşedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Bismil ilçesinde inşa edilen Tekstil Kent'te, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçeler ve kırsal mahallelerde vatandaşlara kaliteli içme suyu temin etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

DİSKİ, 1500 kişi kapasiteli Tekstil Kent 1300 metre içme suyu şebeke borusu, 630 metre kanalizasyon şebeke borusu döşedi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Tekstil Kent'te tamamlanan çalışmaları inceledi.

Tutşi, "Bismil sınırları içinde yer alana Tekstil Kent'te çalışmaları sona eren içme suyu ve kanalizasyon hattını yerinde inceledik. Çalışmamız ile yeni ticari yerlerimizin içme suyu hatlarını bağlanmış olacağız. Büyük bir istihdam sağlayacak Tekstil Kent Bismilli hemşerilerimize hayırlı olsun." dedi.