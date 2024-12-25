DİSK'ten asgari ücret zammı tepkisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zamla 22 bin 104 lira olan asgari ücreti düşük bulan çok sayıda yurttaş, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

DİSK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan siyasetçiler ve sendikalar da asgari ücrete yapılan zammın düşük olduğunu belirterek iktidara tepki gösterdi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgari ücreti belirledi. Kimsenin inanmadığı resmi enflasyonun bile altındaki asgari ücret artışı ile milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı. İşçilerin temsili olarak dahi yer almadığı apar topar bir toplantı ile tebliğ edilen bu asgari ücret hükümsüzdür. İşçi sınıfı örgütlenerek, sendikalı olarak bu sefalet dayatmasını püskürtecektir" ifadelerine yer verdi.