Dış ticaret haddi Mayıs ayında 89,6 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Mayıs ayında 89,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,1 puan artarak, 2026 yılı Mayıs ayında 89,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3 arttı, yakıtlarda yüzde 52,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,0 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 20,8 azaldı

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 20,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 14,2 arttı

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 49,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,4 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 21,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 3,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 23,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Nisan ayında 146,0 iken 2026 Mayıs ayında yüzde 1,2 oranında artarak 147,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Mayıs ayında 163,2 iken 2026 yılı Mayıs ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 154,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Nisan ayında 123,4 iken 2026 Mayıs ayında yüzde 6,0 oranında azalarak 116,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Mayıs ayında 133,8 iken 2026 yılı Mayıs ayında yüzde 10,0 oranında azalarak 120,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Mayıs ayında 89,6 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Mayıs ayında 89,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,1 puan artarak, 2026 yılı Mayıs ayında 89,6 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı