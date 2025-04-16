Dijital Dönüşüm Tekstil Sektörünü Şekillendiriyor

ASO Başkan Yardımcısı Ata: "Dijital dönüşümün sektörleri yeniden şekillendirdiği çağda yaşıyoruz"

ANKARA - Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ata, "Dijital dönüşümün sektörleri yeniden şekillendirdiği, küresel rekabetin her geçen gün arttığı bir çağda yaşıyoruz. Bu çağda tekstil ve moda tasarım sektörlerinin geleceği; nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla şekillenecektir" ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odasında düzenlenen "Sektör çalışanları ile tekstil teknolojisi ve moda tasarım teknolojileri öğretmenleri deneyim paylaşım günleri" etkinliği başladı.

ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ata, yaptığı açılış konuşmasında, "Tekstil sektörü sadece ülkemiz için değil, dünya ekonomisi için de son derece stratejik bir sektördür. İstihdam gücü, ihracattaki payı ve sağladığı katma değerle tekstil ve hazır giyim sanayimiz, Türkiye'nin en köklü ve en dinamik sektörlerinden biri olmayı başarmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Dijital dönüşümün sektörleri yeniden şekillendirdiği çağda yaşıyoruz"

Sürdürülebilir üretime dikkati çeken Ata, "Dijital dönüşümün sektörleri yeniden şekillendirdiği, küresel rekabetin her geçen gün arttığı bir çağda yaşıyoruz. Bu çağda tekstil ve moda tasarım sektörlerinin geleceği; nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla şekillenecektir" şeklinde konuştu.

"Kalıcı iş birliklerinin temelini atma fırsatını da yakalıyoruz"

Ata, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, Ankara Sanayi Odası olarak ev sahipliğini yaptığımız bu etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün de katkılarıyla, yalnızca bir bilgi paylaşımı değil; sektörle eğitim arasında daha güçlü ve kalıcı iş birliklerinin temelini atma fırsatını da yakalıyoruz."

Ata, gerçekleştirilecek panellerin sektörün nabzını tutacağını da dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Murat Nedirli ise "Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli paya sahip olan reel sektörün temel unsuru bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip nitelikli insan gücüdür. Dünyada büyük bir ivme kazanan mesleki eğitim sürecini, toplumuzun her kademesinde görünür kılmak ve tercih edilebilirliğini artırmak en önemli görevlerimizdendir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinlikte "Tekstil ve Moda Tasarım Alanlarının Bugünü ve Geleceği" ile "Sektörel Deneyim Paylaşımları" paneli de gerçekleştirilecek.

Program, sektör çalışanları ve eğitimcilerin sektöre yönelik sorunlara vereceği çözüm önerilerinin ardından tamamlanacak.