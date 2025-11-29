Haberler

Dicle Elektrik, Borcunu Ödemeyen 16 Bini Aşkın Aboneye Elektrik Kesintisi Uygulayacak

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarımsal sulama yapan ve uzun süre borcunu ödemeyen 16 binden fazla aboneye yönelik elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Enerji arz güvenliği için bu adımın zorunlu hale geldiği belirtiliyor.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarımsal sulama alanında faaliyet gösteren ve borcunu uzun süredir ödemeyen 16 bini aşkın aboneye yönelik elektrik kesintisi uygulayacağını açıkladı.

Şanlıurfa dahil 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, yıllardır süren tahsilat sorununa karşı önemli bir adım attı. Tarımsal sulama faaliyetlerinde bulunan ve geçmiş dönemlere ait elektrik borcunu ödemeyen sayıları 16 bini aşan abonelere yönelik enerji kesintisi uygulanacağını duyurdu. Borcunu ödemek isteyenlerin en geç aralık ayının ilk haftasının içinde ödemelerini yapabileceklerini açıklandı. Dicle Elektrik, hem hizmetin devamlılığı hem de enerji arz güvenliği için bu adımın zorunlu hale geldiğini belirtti.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da 9,8 milyon dekar alanda yapılan tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için elektrik arzının kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Toplam 20 bin 664 tarımsal sulama abonemizden 16 bin 54'ünün borcunu ödememesi, sistemin sürdürülebilirliğini imkansız hale getirmiştir. Bu tablo karşısında, yasal haklarımızı kullanarak, 1 Aralık haftası içinde borcunu ödemeyen abonelere enerji vermeme kararı aldık" ifade edildi.

Dicle Elektrik, yapılan tüm uyarılara ve sunulan kolaylıklara rağmen ödeme yapmayan abonelere yönelik uygulanacak enerji kesintisinin yasal bir süreç olduğuna dikkat çekerek, "12 yıla kadar uzanan geçmiş borçların ödenmesi için çağrıda bulunuyoruz. Borcunu ödemek için ofislerimize başvuran ve ödeme iradesini gösteren çiftçilerimiz kesinti uygulamasının dışında tutulacaktır. Ancak bu tarihten sonra borcunu ödemeyen abonelere enerji verilmeyecek" ifadelerine yer verildi. Dicle Elektrik, 2013 yılındaki özelleşmeden bu yana Şanlıurfa'da elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 23,6 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Bu kapsamda yalnızca 2025 yılı için planlanan 71 projeye 3,6 milyar TL kaynak ayıran şirket, enerji altyapısını daha modern ve sürdürülebilir hale getirme çabalarını sürdürüyor. Yapılan yatırımların, hem hizmet kalitesini artırmak hem de bölgedeki tarımsal faaliyetleri desteklemek açısından önem taşıdığı vurgulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
