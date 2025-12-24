Dicle'de çiftçilere yüzde 75 hibeli 7 adet süt soğutma tankı dağıtıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 'Sütümü Koruyorum' Projesi kapsamında Çavlı Hayvancılık Kooperatifine 7 adet 500 litre kapasiteli süt soğutma tankı, süt analizleri için 7 adet PH metre ve 7 adet refraktometre dağıtımı yapıldı.

Dağıtım törenine Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, birçok kurum amiri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Çavlı Hayvancılık Kooperatifinin çalışmaları hakkında bilgi veren Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım "2006 yılında 50 üye ve her üyeye 6 adet gebe düve toplam 300 adet hayvan temini ile kurulan Çavlı Hayvancılık Kooperatifinin kuruluşunda, uzun vadeli sübvansiyonlu kredi kullanıldı. 2025 yılı itibariyle kooperatif hayvan sayısı bin 100 adettir. Günlük ortalama 6 bin litre süt üretimi var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2021 yılında kooperatif üyelerine yüzde 75 hibeli olarak 15 adet süt sağım makinası dağıtımı yapılarak bugünlere gelindi. Kooperatif üyelerine Bakanlıkça düzenli olarak buzağı destek ödemesi yapılmaktadır. Bu bağlamda 2024 yılı için 437 bin lira buzağı destek ödemesi yapıldı. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce sağlık taramaları, aşılama ve kimliklendirme çalışmaları program kapsamında rutin olarak yapılmaktadır. Proje kapsamında alınan ekipmanların toplam bedeli 899 bin 500 liradır. Proje bütçesinin yüzde 75'i olan 674 bin 625 lira Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak yüzde 25 olan 224 bin 875 lira ise çiftçi katkısı olarak karşılandı. Proje ile süt kalitesinin arttırılması ve kaliteli çiğ sütün pazarlanma sürecinde muhafaza süresinin uzatılması ile hayvansal üretimin sürdürülmesi hedeflenmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından tankların dağıtımı gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR