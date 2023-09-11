DHMİ, 2023 İlk 8 Aylık Havayolu Rakamlarını Açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 8 aylık havayolu rakamlarını açıkladı.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde Erzurum Havalimanından 4 bin 904 iç hat, 143 dış hat olmak üzere toplam 5 bin 47 uçuş oldu. 2022 yılında aynı dönemde toplam 4 bin 586 uçuş gerçekleşti.

Erzurum'da 8 ayda 682 bin 748 iç hatlar ve 8 bin 15 dış hatlardan olmak üzere toplam 690 bin 763 kişi uçak hizmetinden yararlandı. 2022 yılında ise 8 ayda 572 bin 339 yolcu hareketi oldu.

Erzurum'da 2023 yılında toplam 4 bin 275 ticari uçuş oldu. 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 3 bin 532 olarak gerçekleşti. 8 ay içinde Erzurum Havalimanında 5 bin 650 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2022 yılının 8 ayında ise 5 bin 85 ton yük trafiği gerçekleşti. - ERZURUM